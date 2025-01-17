Ждал одного лидера Словакии – приехал другой: Зеленский о визите лидера оппозиции вместо Фицо

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Президент Володимир Зеленський 17 квітня прийняв у Києві лідера найбільшої опозиційної партії Словаччини «Прогресивна Словаччина» Міхала Шимечку.

На початку тижня премʼєр Роберт Фіцо запропонував Зеленському зустрітися у Словаччині, а український президент натомість запросив його в Київ. Фіцо відмовився.

Ми готові прийняти лідера наших друзів, словацького народу. Приїхав інший лідер — і ми раді. Ми дуже розраховуємо на взаємини між нашими державами. Ваш візит є сигналом, що ви продовжите підтримувати нашу територіальну цілісність і суверенітет, — сказав український лідер Шимечку.

Зеленський запевнив, що Україна відкрита до діалогу, зокрема й щодо енергетичної безпеки.

Шимечка у відповідь наголосив, що зробить все, аби Україна стала частиною ЄС, бо це вигідно і Словаччині.

Тим часом опозиція планує висловити Фіцо вотум недовіри. Як пише словацьке видання Aktuality. sk, нещодавній візит Фіцо до Москви є не єдиною причиною вотуму недовірі, адже закордонні поїздки та публічні заяви голови уряду в цілому спотворюють зовнішньополітичний курс Словаччини.

Керівник опозиційного руху «Прогресивна Словаччина» Шимечка заявив:

Фіцо залишив Словаччину. Замість того, щоб бути на батьківщині і розвʼязувати проблеми, які турбують людей, він літає по світу, кланяється диктаторам, насолоджується розкішшю десь у В'єтнамі. Це ображає наших сусідів і партнерів. Він подав у відставку від урядування, яке має відбутися тут, у Словаччині. Він пішов у відставку з управління, яке повинно відбуватися тут, у Словаччині.

За даними видання, словацькому премʼєр-міністру загрожує імпічмент. Вотум недовіри планує висловити об'єднана опозиція, до якої увійшли «Прогресивна Словаччина», «Рух Словаччини», «Християнсько-демократичного руху» й «Свобода і солідарність».

Це перший випадок після парламентських виборів 2023 року, коли усі опозиційні партії та рухи Словаччини об'єдналися.