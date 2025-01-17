Чекав одного лідера Словаччини – приїхав інший: Зеленський про візит лідера опозиції замість Фіцо

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Президент Володимир Зеленський 17 квітня прийняв у Києві лідера найбільшої опозиційної партії Словаччини «Прогресивна Словаччина» Міхала Шимечку.

На початку тижня премʼєр Роберт Фіцо запропонував Зеленському зустрітися у Словаччині, а український президент натомість запросив його в Київ. Фіцо відмовився.

Ми готові прийняти лідера наших друзів, словацького народу. Приїхав інший лідер — і ми раді. Ми дуже розраховуємо на взаємини між нашими державами. Ваш візит є сигналом, що ви продовжите підтримувати нашу територіальну цілісність і суверенітет, — сказав український лідер Шимечку.

Зеленський запевнив, що Україна відкрита до діалогу, зокрема й щодо енергетичної безпеки.

Шимечка у відповідь наголосив, що зробить все, аби Україна стала частиною ЄС, бо це вигідно і Словаччині.

Тим часом опозиція планує висловити Фіцо вотум недовіри. Як пише словацьке видання Aktuality. sk, нещодавній візит Фіцо до Москви є не єдиною причиною вотуму недовірі, адже закордонні поїздки та публічні заяви голови уряду в цілому спотворюють зовнішньополітичний курс Словаччини.