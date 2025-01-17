Военному, погибшему в рукопашном бою с оккупантом, посмертно присвоили звание Героя Украины

https://racurs.ua/n203220-voennomu-pogibshemu-v-rukopashnom-bou-s-okkupantom-posmertno-prisvoili-zvanie-geroya-ukrainy.html

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Його останній бій бачили мільйони: воїну з Любашівської громади Дмитру Масловському присвоїли звання Героя України.

Старшому солдату Дмитру Масловському 71-ї окремої єгерської бригади Десантно-штурмових військ посмертно присвоїли звання Героя України.

Останній бій Дмитра, бій на Донеччині, бачили мільйони українців. Взірцева хоробрість нашого хлопця. Україна завжди памʼятатиме цю хоробрість. Передав «Золоту Зірку» Героя України мамі нашого воїна, — сказав президент Володимир Зеленський.

На початку січня 2025 року російські пропагандисти поширювали ролик, де під час рукопашного бою з якутом у населеному пункті Трудове на Донеччині загинув український військовий.

На відео український боєць йшов до приватного будинку з автоматом, у якийсь момент із будівлі лунає автоматна черга. Назустріч йому з’являється російський штурмовик, між ними розпочинається рукопашний бій. Наприкінці відео український воїн визнає, що супротивник був кращим, і просить дати йому спокійно померти.