Правительство смягчило тариф на свет части потребителей

https://racurs.ua/n203222-pravitelstvo-smyagchilo-tarif-na-svet-chasti-potrebiteley.html

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Уряд помʼякшив тариф на світло українцям, які використовують електроопалення.

Споживачі, які використовують електроопалювальні установки, відтепер платитимуть повний тариф (4,32 грн за кВт/год) лише за ті обсяги електрики, які перевищують ліміт у 2 000 кВт/год. За решту спожитої електроенергії вони сплачуватимуть за тарифом 2,64 грн.

Раніше така пільгова ціна передбачалась лише для тих, хто споживає за місяць менше 2 000 кВт/год.

Також передбачено пільговий тариф — 2,64 грн — людям, які використовують електроопалювальні установки. До сьогодні він стосувався лише тих, хто споживає менше 2 000 кВт/год електроенергії на місяць.