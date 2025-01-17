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Ракурс
Правительство смягчило тариф на свет части потребителей

Правительство смягчило тариф на свет части потребителей

17 янв 2025, 18:57
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Уряд помʼякшив тариф на світло українцям, які використовують електроопалення.

Споживачі, які використовують електроопалювальні установки, відтепер платитимуть повний тариф (4,32 грн за кВт/год) лише за ті обсяги електрики, які перевищують ліміт у 2 000 кВт/год. За решту спожитої електроенергії вони сплачуватимуть за тарифом 2,64 грн.

Раніше така пільгова ціна передбачалась лише для тих, хто споживає за місяць менше 2 000 кВт/год.

Також передбачено пільговий тариф — 2,64 грн — людям, які використовують електроопалювальні установки. До сьогодні він стосувався лише тих, хто споживає менше 2 000 кВт/год електроенергії на місяць.

Проте є багато людей, які споживають більше цього ліміту й були змушені платити за повним тарифом. Аби це виправити, ухвалили постанову про диференціацію пільгового тарифу за рахунок механізму ПСО. PSO для населення — механізм покладання спеціальних зобовʼязань з постачання електроенергії для потреб населення. Передбачає надання субсидій для постачальників електроенергії для населення. Це рішення є частиною комплексної підтримки українців, яку ми запроваджуємо цієї зими і яка продовжиться після її завершення, — повідомив очільник уряду.

Источник: Ракурс


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