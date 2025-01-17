В 63 ОМБр погибли комбат и начартиллерии

https://racurs.ua/n203226-v-63-ombr-pogibli-kombat-i-nachartillerii.html

Ракурс

У 63 ОМБр ЗСУ загинули комбат Михайло Коваль, начартилерії Володимир Ковальський та водій Роман Стащук.

Командир 63 бригади Павло Юрчук розповів, що Михайло буквально за одну ніч переформатував керівний склад батальйону.

Буквально наступного дня батальйон підготували і почали виконувати бойові задачі, які до цього не могли.

Володимира Ковальського побратими називають асом. Роман Стащук завжди був із командиром батальйону і залишився із ним до останнього.