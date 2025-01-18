Трамп назначил своим «специальным послом» в Голливуде Мела Гибсона, ничего не знавшего об этом

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Ракурс

З 20 січня Дональд Трамп знову обійме посаду президента США. Новий глава держави має намір повернути не лише консервативну політику, а й змінити індустрію розваг.

У четвер на своїй платформі Truth Social Трамп раптово оголосив легенди кіноіндустрії Сільвестра Сталлоне, Мела Гібсона та Джона Войта своїми «спеціальними послами» в Голлівуді. Їхнє завдання — зробити каліфорнійську кіноіндустрію «знову великою» — кращою, сильнішою та консервативнішою.

Для Мела Гібсона це призначення стало несподіванкою.

Я побачив цей твіт одночасно з вами, — цитують актора телеканал Fox News і видання Entertainment Weekly.

Раніше Гібсон неодноразово викликав скандали своїми антисемітськими, расистськими та сексистськими висловлюваннями.

Тим не менш, він висловив готовність прийняти пропозицію Трампа.

Як громадянин, я зобов’язаний запропонувати будь-яку допомогу та свій досвід. До речі, чи є шанс, що ця посада пов’язана із посольською резиденцією? — пожартував Гібсон, який втратив свій будинок під час руйнівних пожеж у Лос-Анджелесі.

Республіканці в Голлівуді — рідкість. Індустрія традиційно вважається ліберальною, більшість знаменитостей вже довгі роки підтримують демократів. Наприклад, під час виборів у листопаді 2024 року такі актори, як Джордж Клуні та Барбра Стрейзанд, активно вели кампанію за Камалу Харріс.

Трамп не користується популярністю серед голлівудських зірок. Окрім браку підтримки, майбутній президент скаржиться на погіршення економічної ситуації в індустрії. За його словами, під час президентства Джо Байдена американська кіноіндустрія втратила вплив та перенесла значну частину бізнесу за кордон.

За допомогою своїх «спеціальних послів» — Сталлоне, Гібсона та Войта — Трамп має намір переламати цю тенденцію. Усі троє є культовими постатями у світі кіно і представляють, на відміну більшості колег, консервативні цінності. Їхнє завдання — зміцнити позиції республіканців у ліберальній фортеці та представляти їхні інтереси. За словами Трампа, Голлівуд чекає на новий «золотий час».