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Правительство Израиля согласилось на прекращение огня с ХАМАС

Правительство Израиля согласилось на прекращение огня с ХАМАС

18 янв 2025, 09:56
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Кабінет міністрів Ізраїлю схвалив угоду про припинення вогню із терористичною організацією ХАМАС.

Уряд схвалив план звільнення заручників, — заявив прем'єр-міністр Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху.

Передбачається, що угода між Ізраїлем та ХАМАС, які перебувають у стані війни вже 15 місяців, набуде чинності в неділю, 19 січня.

За даними Міністерства юстиції Ізраїлю, на першому етапі угоди ізраїльська влада звільнить 737 палестинських ув’язнених. Перші 95 із них можуть вийти на волю вже завтра. ХАМАС, у свою чергу, обіцяє передати Ізраїлю 33 заручники.

Президент США Джо Байден та новообраний президент США Дональд Трамп привітали угоду.

Источник: Ракурс


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