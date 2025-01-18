Судья Хозсуда Киева получил подозрение по делу о госизмене вместе с Януковичем и Азаровым

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Діючому судді Господарського суду міста Києва, президенту-втікачу Януковичу та прем'єр-міністру його часів Азарову повідомлено про підозру у державній зраді (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111 у редакції від 05.04.2001).

За даними слідства, група посадових осіб, серед яких були й судді, діючи за попередньою змовою, використовували своє службове становище для ухвалення завідомо неправомірних рішень.

Ці дії супроводжувалися маніпуляціями із системою автоматизованого розподілу судових справ, що забезпечило призначення «потрібних» суддів для розгляду конкретних справ, повідомили в Держбюро розслідувань та Офісі генпрокурора.

В результаті цього було створено штучну юридичну основу, яка дозволила незаконно стягнути значні кошти з державного бюджету України, завдавши шкоди її фінансовій спроможності та сприяючи зміцненню оборонного потенціалу країни-агресора.

Під час розслідування правоохоронці встановили порушення суддею Господарського суду м. Києва присяги та підтвердили його участь у змові, спрямованій на передачу 3 млрд грн в інтересах рф.

Розслідування триває, відбуваються слідчі дії, спрямовані на збір додаткових доказів, у тому числі щодо участі інших осіб.

Наразі до Вищої ради правосуддя скеровано клопотання про надання згоди на утримання під вартою та тимчасове відсторонення судді від здійснення правосуддя у зв’язку із притягненням його до кримінальної відповідальності.