Последствия российских обстрелов. Фото: ГСЧС

https://racurs.ua/n203256-okkupanty-ubili-dvuh-grajdanskih-v-berislave-na-hersonschine.html

Ракурс

Армія російської федерації завдала ударів по Бериславу Херсонської області.

У суботу вдень, 18 січня, окупати обстріляли місто з міномета. Внаслідок ворожої атаки загинули двоє людей. Про це голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін повідомив у Telegram.

Зазначається, що поранення, несумісні з життям, отримали 68-річна жінка та 53-річний чоловік.

В ОВА поінформували, що напередодні росіяни обстрілювати з різноманітного озброєння та авіації Антонівку, Берислав, Шляхове, Степне, Дудчани, Станіслав, Олександрівку, Софіївку, Червоний Маяк, Монастирське, Придніпровське, Микільське, Садове, Зміївку, Бургунку, Веселе, Велетенське, Новотягинку, Миколаївку, Михайлівку, Токарівку, Тягинку, Козацьке, Качкарівку, Кізомис, Гончарне, Ольгівку, Львове, Іванівку, Розлив та Херсон.

Ворог бив не лише по критичній та соціальній інфраструктурі, але й житлових кварталах. Пошкоджено 23 приватних будинки, газопроводи та гаражі. Загинула одна людина, а ще п’ятеро були поранені.

Нагадаємо, 19 січня російські окупанти атакували Запоріжжя двома балістичними ракетами. Поранення дістали щонайменше 10 осіб. Обстріл частково зруйнував адмінбудівлю одного з промислових обʼєктів, пошкодив житлові будинки, приватний транспорт та храм УПЦ МП.