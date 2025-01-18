Владимир Зеленский анонсировал новые санкции СНБО. Фото: ОП

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Президент Володимир Зеленський анонсував нові санкції Ради національної безпеки й оборони України.

Обмеження будуть направлені проти тих, хто йде проти держави. Також глава держави відзначив силовиків, які сьогодні протидіяли різного роду схемам та зрадникам, що послаблювали країну. Про це глава держави заявив 18 січня у вечірньому зверненні.

Готуємо зараз також і нове рішення по санкціям РНБО — завтра буде указ, — зазначив він.

У зверненні глава держави також поінформував, що українська влада працює заради більшої кількості систем ППО для України. Йдеться про сучасні системи, які можуть збивати російські балістичні ракети. Також мова йде про знищення ворожих пускових установок, у тому числі на території країни-агресора.

Наша далекобійність — це один із ключових інструментів захисту життя. І я дякую всім нашим воїнам Збройних сил України, Служби безпеки України, ГУР, Служби зовнішньої розвідки, які для нас, для всіх українців, забезпечують необхідну далекобійність, зокрема й нашими власними силами, — додав президент.

Нагадаємо, 11 січня стало відомо, що петиція до Кабміну із закликом винести на розгляд РНБО пропозиції про застосування санкцій щодо колишнього заступника очільника Адміністрації екс-президента Віктора Януковича Андрія Портнова набрала необхідні для розгляду 25 тис. голосів.