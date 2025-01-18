Компания помогала рф в разработке ядерного оружия. Фото: СБУ

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Компанія в Дніпропетровській області допомагала росії в будівництві ядерних лабораторій.

СБУ викрила підприємство, котре допомагало росіянам будувати лабораторії, для розробки ядерної зброї. Зокрема, допомагав ворогу власник української компанії-виробника будматеріалів. Про це Служба безпеки України 18 січня повідомила у Telegram.

Слідчі з’ясували, що після початку повномасштабної війни представники заводу переправили до країни-агресора масштабну партію готового профілю з нержавіючої сталі. А ворог вже використовував ці матеріали для облаштування службових приміщень російського інституту ядерних досліджень. У цих лабораторіях росіяни розробляють проекти нових зразків ракетного озброєння з ядерним зарядом.

Ділки намагалися приховати міжнародні доставки — металопродукцію спочатку відправляли товар підконтрольній компанії на Близькому Сході, а звідти здійснювали її реекспорт російським замовникам. Фінансову звітність обох компаній вела головна бухгалтерка українського підприємства.

Правоохоронці провели обшуки в оселях фігурантів та виявили мобільні телефони, комп’ютерну техніку й документацію із доказами злочинної діяльності на користь росії.

Власнику підприємства-виробника і трьом його підлеглим вже повідомили про підозру. Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у Києві СБУ затримала директора департаменту супроводження інформаційних систем одного з найбільших банків України, який регулярно перераховував свої гроші на потреби окупаційних угруповань росії.