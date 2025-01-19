Мошенники из Черкасской области присвоили более 2,5 млн грн донатов для ВСУ

Мошенники из Черкасской области присвоили донаты для ВСУ. Фото: НПУ

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Ракурс

Група шахраїв з Черкаської області видавала себе за військових.

Троє зловмисників створювали фейкові акаунти в соцмережах і збирали кошти нібито на потреби ЗСУ. Для введення громадян в оману вони використовували фотографії документів українських військовослужбовців, знайдені у відкритих джерелах, і публікували оголошення про збір коштів нібито на їхні потреби. Правоохоронці встановили, що шахраї таким чином привласнили понад 2,5 млн грн, а гроші витрачали на власні потреби. Про це повідомила Нацполіція.

Слідчі та кіберполіція відстежили весь ланцюг руху грошових коштів й встановили осіб, які реєстрували фейкові акаунти військовослужбовців у соцмережах і розміщували оголошення про збір коштів. Поліція вже провела 11 обшуків за місцями проживання та реєстрації фігурантів на території Черкаської та Київської областей.

Трьом фігурантам повідомили про підозру за ч. 3 ст. 190 (в редакції, що діяла до 11.08.2023), ч. 4 ст. 190 (шахрайство) та ч. 2 ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом) Кримінального кодексу України. Зловмисникам загрожує до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, у листопаді минулого року в Одеській області викрили чотирьох учасників злочинного угрупування, які видавали себе за співробітників поліції та ТЦК, вимагаючи гроші.