Шуфрич, Симоненко и Бойко попали под санкции СНБО

Нестор Шуфрич, фото: «Эспрессо»

https://racurs.ua/n203278-shufrich-simonenko-i-boyko-popali-pod-sankcii-snbo.html

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Володимир Зеленський, президент України, підписав указ, який вводить в дію рішення РНБО від 19 січня 2025 року «Про застосування та скасування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)».

Відповідний указ № 38/2025 вже опублікований на сайті президента. Він набирає чинності з дня його опублікування.

Санкції передбачають безстрокове позбавлення державних нагород, а для більшості фігурантів списку — також низку обмежень терміном на 10 років

Згідно з додатками до указу, санкції запроваджуються стосовно: