Шуфрич, Симоненко и Бойко попали под санкции СНБО

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Нестор Шуфрич, фото: «Эспрессо»
Шуфрич, Симоненко и Бойко попали под санкции СНБОhttps://racurs.ua/n203278-shufrich-simonenko-i-boyko-popali-pod-sankcii-snbo.htmlРакурс
Володимир Зеленський, президент України, підписав указ, який вводить в дію рішення РНБО від 19 січня 2025 року «Про застосування та скасування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)».
Відповідний указ № 38/2025 вже опублікований на сайті президента. Він набирає чинності з дня його опублікування.
Санкції передбачають безстрокове позбавлення державних нагород, а для більшості фігурантів списку — також низку обмежень терміном на 10 років
Згідно з додатками до указу, санкції запроваджуються стосовно:
- Нестора Шуфрича;
- Євгена Горохова;
- Леоніда Байсарова;
- Олександра Однораленка;
- Леоніда Литвинова;
- Євгенія Мураєва;
- Олега Волошина;
- Петра Симоненка;
- Костянтина Григоришина;
- Сергія Карякіна;
- Ружени Рубльової;
- Вадима Писарєва;
- Іллі Резніка;
- Василя Герелла;
- Юрія Башмета
- Віктора Садовничого;
- Світлани Крюкової;
- Юрія Бойка.
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