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Ракурс
Нестор Шуфрич, фото: «Эспрессо»

Шуфрич, Симоненко и Бойко попали под санкции СНБО

19 янв 2025, 15:44
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Володимир Зеленський, президент України, підписав указ, який вводить в дію рішення РНБО від 19 січня 2025 року «Про застосування та скасування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)».

Відповідний указ № 38/2025 вже опублікований на сайті президента. Він набирає чинності з дня його опублікування.

Санкції передбачають безстрокове позбавлення державних нагород, а для більшості фігурантів списку — також низку обмежень терміном на 10 років

Згідно з додатками до указу, санкції запроваджуються стосовно:

  • Нестора Шуфрича;
  • Євгена Горохова;
  • Леоніда Байсарова;
  • Олександра Однораленка;
  • Леоніда Литвинова;
  • Євгенія Мураєва;
  • Олега Волошина;
  • Петра Симоненка;
  • Костянтина Григоришина;
  • Сергія Карякіна;
  • Ружени Рубльової;
  • Вадима Писарєва;
  • Іллі Резніка;
  • Василя Герелла;
  • Юрія Башмета
  • Віктора Садовничого;
  • Світлани Крюкової;
  • Юрія Бойка.

Источник: Ракурс


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