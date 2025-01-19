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Владимир Зеленский, скриншот видео
Подписал указ, который придает силу решению СНБО о санкциях — Зеленскийhttps://racurs.ua/n203277-podpisal-ukaz-kotoryy-pridaet-silu-resheniu-snbo-o-sankciyah-zelenskiy.htmlРакурс
Володимир Зеленський, президент України, сьогодні, 19 січня, підписав указ, який надає силу рішенню РНБО про санкції.
Про це Зеленський повідомив у відеозверненні, опублікованому на його сторінках у соцмережах.
Блокуємо пропагандистів, які працюють на Росію, осіб, які перейшли на сторону ворога, і тих, хто допомагає Росії продовжувати війну. Також продовжуємо позбавляти державних нагород — на звання Герой України заслуговують тільки ті, хто дійсно життя присвячує Україні, — зазначив він.
За словами Зеленського, зараз також готують нові санкційні рішення.
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