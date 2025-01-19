Читайте також
Ракурсhttps://racurs.ua/
Володимир Зеленський, скріншот відео
Підписав указ, який надає силу рішенню РНБО про санкції — Зеленськийhttps://racurs.ua/ua/n203277-pidpysav-ukaz-yakyy-nadaie-sylu-rishennu-rnbo-pro-sankciyi-zelenskyy.htmlРакурс
Володимир Зеленський, президент України, сьогодні, 19 січня, підписав указ, який надає силу рішенню РНБО про санкції.
Про це Зеленський повідомив у відеозверненні, опублікованому на його сторінках у соцмережах.
Блокуємо пропагандистів, які працюють на Росію, осіб, які перейшли на сторону ворога, і тих, хто допомагає Росії продовжувати війну. Також продовжуємо позбавляти державних нагород — на звання Герой України заслуговують тільки ті, хто дійсно життя присвячує Україні, — зазначив він.
За словами Зеленського, зараз також готують нові санкційні рішення.
«Такої солідарності з Україною я не пригадую ніколи, навіть у 2014 році», — депутат Європарламенту Дайніус Жалімас
Племінниця за дядька — відповідає, або Новітня практика антикоррупціонерів щодо юросіб
ВАКС зважує досягнення викривача Кубракова і 91 детектива НАБУ
Кожен українець зобов’язаний заплатити банкам за втрачене чи зруйноване майно, на яке він брав позику — рішення апеляційного суду
Загрузка...