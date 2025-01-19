Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Володимир Зеленський, скріншот відео

Підписав указ, який надає силу рішенню РНБО про санкції — Зеленський

19 січ 2025, 15:18
999

Володимир Зеленський, президент України, сьогодні, 19 січня, підписав указ, який надає силу рішенню РНБО про санкції.

Про це Зеленський повідомив у відеозверненні, опублікованому на його сторінках у соцмережах.

Блокуємо пропагандистів, які працюють на Росію, осіб, які перейшли на сторону ворога, і тих, хто допомагає Росії продовжувати війну. Також продовжуємо позбавляти державних нагород — на звання Герой України заслуговують тільки ті, хто дійсно життя присвячує Україні, — зазначив він.

За словами Зеленського, зараз також готують нові санкційні рішення.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів