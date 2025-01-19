Володимир Зеленський, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n203277-pidpysav-ukaz-yakyy-nadaie-sylu-rishennu-rnbo-pro-sankciyi-zelenskyy.html

Ракурс

Володимир Зеленський, президент України, сьогодні, 19 січня, підписав указ, який надає силу рішенню РНБО про санкції.

Про це Зеленський повідомив у відеозверненні, опублікованому на його сторінках у соцмережах.

Блокуємо пропагандистів, які працюють на Росію, осіб, які перейшли на сторону ворога, і тих, хто допомагає Росії продовжувати війну. Також продовжуємо позбавляти державних нагород — на звання Герой України заслуговують тільки ті, хто дійсно життя присвячує Україні, — зазначив він.

За словами Зеленського, зараз також готують нові санкційні рішення.