В Черкассах 31-летняя женщина устроила стрельбу в магазине, фото: полиция Черкасской области

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У Черкасах ввечері 17 січня сталася стрілянина в магазині на вулиці Митницькій.

Про це повідомляє прес-служба поліції Черкаської області.

Одна з відвідувачок увійшла до місцевого магазину з пістолетом і відкрила вогонь. Ситуація відбувалася тоді, коли в приміщенні перебували покупці та персонал. Постріли налякали людей та, на щастя, ніхто з них не постраждав, — розповіли у поліції.

Зазначається, що, попри шок, працівники магазину і клієнти не розгубилися — вони обеззброїли жінку й викликали поліцію. Поліцейські, які прибули на місце події, затримали жінку.

Наразі слідчі Черкаського райуправління поліції з’ясовують мотиви її дій, які кваліфікували за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України — хуліганство. Чи перебувала жінка в стані сп’яніння наразі невідомо, бо від освідування вона відмовилася, — розповіли у поліції.

Суд обрав жінці запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави. Їй загрожує від трьох до семи років позбавлення волі. Досудове розслідування триває. Зброю вилучили та скерували на експертизу.