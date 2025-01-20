Два чиновника ВСУ получили подозрение. Фото: ОГП

https://racurs.ua/n203312-dva-chinovnika-vsu-poluchili-podozrenie-iz-za-mnogomillionnyh-ubytkov-budjeta.html

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Двоє посадовцв Збройних сил України та колишній директор одного з приватних підприємств отримали підозру через багатомільйонні збитки бюджету.

Про підозру було повідомлено начальнику одного із центральних управлінь командування Сил логістики ЗСУ, начальнику відділу цього управління та екс-директору приватного підприємства. У 2022 році між фією фірмою та командуванням Сил логістики були укладені договори на постачання запчастин до бронетехніки. Про це Офіс генерального прокурора 20 січня повідомив у Telegram.

Однак ця фірма не лише не мала досвіду виготовлення та постачання таких запчастин, але й умисно завищило ціну на продукцію. Посадовці управління не перевірили пропозиції інших підприємств й формально провели переговори з вищезгаданим підприємством та оголосили його переможцем.

Внаслідок цього два контракти на постачання запчастин були підписані за завищеними цінами на загальну суму понад 171 млн грн. Наразі відомо, що державі було завдано збитків на понад 83 млн грн.

Нагадаємо, Державне бюро розслідувань повідомило про підозру колишньому командиру 155-ї механізованої бригади «Анна Київська», який не інформував правоохоронців про факти СЗЧ особовим складом, а також про виконання бойових завдань на східному фронті.