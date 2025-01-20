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Дмитро Рюмшин
У ДБР повідомили про підозру екс-комбригу 155 бригади «Анна Київська»https://racurs.ua/ua/n203311-u-dbr-povidomyly-pro-pidozru-eks-kombrygu-155-brygady-anna-kyyivska.htmlРакурс
У ДБР повідомили про підозру колишньому командиру 155-і механізованої бригади «Анна Київська». Джерела у правоохоронних органах підтвердили «Суспільному», що йдеться про Дмитра Рюмшина.
За даними слідства, він не інформував правоохоронців про факти СЗЧ особовим складом, а також про виконання бойових завдань на східному фронті. Наразі правоохоронці також перевіряють наявність в бригаді корупційних схем під час відбору військових для проходження навчання за кордоном.
Раніше журналіст Юрій Бутусов повідомляв про дезертирство та неналежне забезпечення у цій новоствореній бригаді, яка воює під Покровськом. У грудні минулого Рюмшина відсторонили від командування. В січні цього року ДБР розпочало розслідування за статтями про перевищення повноважень і дезертирство.
Бутусов писав, що створення 155-тої бригади «Анна Київська» є частиною масштабного проєкту влади щодо формування 14 нових бригад, для яких Україна має знайти людей, а міжнародні партнери — озброєння. За розрахунками МО та ГШ, вартість проєкту однієї такої нової бригади визначена близько 900 млн євро.
Комісія командування Сухопутних військ звинуватила у втечі 50 військовослужбовців бригади у Франції командира бригади Рюмшина, який ніби-то не приділяв часу спілкуванню з особовим складом. За кілька днів його відсторонили від посади, також було відсторонено кілька офіцерів штабу, одного з комбатів, і призначено нових командирів, які взагалі не мали ніякого розуміння щодо стану справ у бригаді.
Журналіст повідомляє і про те, що бригаду не забезпечили необхідним озброєнням. Зокрема жодного дрону для виконання бойових завдань бригада від держави не отримала. Також, за даними Бутусова, повністю були відсутні засоби РЕБ. Бригаді в міру сил допомагали волонтери. Всі 120 мм мінометні міни виробництва підприємства Мінстратегпрому, які видали бригаді, виявились бракованими.
При цьому Бутусов наголошує: більшість воїнів 155-ї механізованої бригади на фронті намагаються чесно виконувати свої обов’язки, але у результаті злочинного ставлення до життів воїнів, 155-та бригада з перших днів несе значні втрати.