Дмитро Рюмшин

https://racurs.ua/ua/n203311-u-dbr-povidomyly-pro-pidozru-eks-kombrygu-155-brygady-anna-kyyivska.html

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У ДБР повідомили про підозру колишньому командиру 155-і механізованої бригади «Анна Київська». Джерела у правоохоронних органах підтвердили «Суспільному», що йдеться про Дмитра Рюмшина.

За даними слідства, він не інформував правоохоронців про факти СЗЧ особовим складом, а також про виконання бойових завдань на східному фронті. Наразі правоохоронці також перевіряють наявність в бригаді корупційних схем під час відбору військових для проходження навчання за кордоном.

Раніше журналіст Юрій Бутусов повідомляв про дезертирство та неналежне забезпечення у цій новоствореній бригаді, яка воює під Покровськом. У грудні минулого Рюмшина відсторонили від командування. В січні цього року ДБР розпочало розслідування за статтями про перевищення повноважень і дезертирство.

Бутусов писав, що створення 155-тої бригади «Анна Київська» є частиною масштабного проєкту влади щодо формування 14 нових бригад, для яких Україна має знайти людей, а міжнародні партнери — озброєння. За розрахунками МО та ГШ, вартість проєкту однієї такої нової бригади визначена близько 900 млн євро.