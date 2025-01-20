Байден превентивно помиловал должностных лиц, которых может преследовать Трамп. Фото:

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Президент США Джо Байден за кілька годин до закінчення терміну його повноважень вирішив помилувати низку чиновників.

Помилування отримали колишній голова Об'єднаного комітету начальників штабів Марк Мілл, доктора Ентон Фауч, члени та співробітники комісії, що розслідувала напад на Капітолій 6 січня 2021 року, а також співробітники поліції Капітолію США і столичного округу Колумбія, які давали свідчення перед цією комісією. Про це повідомив телеканал NBC News.

Байден вважає, що цим посадовцям може загрожувати переслідування з боку нового президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа. Однак наголосив, що помилування не повинно бути хибно витлумачено як визнання того, що ці люди вчинили правопорушення.

Ці державні службовці з честю і відзнакою служили нашій нації і не заслуговують на те, щоб стати об'єктами необґрунтованих і політично мотивованих переслідувань, — заявив він.

Зазначається, що такий крок Байдена — безпрецедентний, бо він помилував тих, проти кого ще навіть не проводили розслідування.

Нагадаємо, у грудні минулого року президент США Джо Байден помилував свого сина Гантера Байдена, якому мали винести вирок за злочини, пов’язані з незаконним обігом зброї та ухиленням від сплати податків. Офіційне помилування не може бути скасовано новообраним президентом Дональдом Трампом.

Джерело: NBC News