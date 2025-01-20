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Ракурс
Российский дрон попал в авто полицейских. Фото: НПУ

Российский дрон попал в авто полицейских в Купянске, есть раненые

20 янв 2025, 18:18
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Росіяни атакували співробітників поліції у Харківській області.

У понеділок, 20 січня, на виїзді з міста Куп’янськ окупанти завдали удару з БпЛА «Молнія» по службовому авто правоохоронців. Двоє працівників поліції отримали акубаротравми. Їм вже надають медичну допомогу. Про це Нацполіція повідомила в Telegram.

А голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов поінформував, що за минулу добу загарбники застосували проти беззбройних жителів Харківщини 14 ударних дронів «Шахед», скинули шість керованих авіаційних бомб та завдали ракетного ударую. Частину з цього збили сили протиповітряної оборони.

Російський дрон поцілив в авто поліцейських. Фото: НПУ

Нагадаємо, 18 січняросійські окупати обстріляли з міномета місто Берислав на Херсонщині. Поранення, несумісні з життям, отримали 68-річна жінка та 53-річний чоловік.

Источник: Ракурс


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