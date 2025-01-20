Дональд Трамп стал 47-м президентом США. Фото:

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Ракурс

Дональд Трамп склав присягу як 47-й президент Сполучених Штатів Америки.

У вівторок, 20 січня, Трамп офіційно вступив на посаду президента США. Це вже другий випадок в американській історії, коли президентом двічі з перервою в один термін стає один і той же політик. Також присягу склав віце-президент Джей Ді Венс, який став наймолодшим віце-президентом в історії Сполучених Штатів.

Золотий вік Америки, який починається сьогодні з цього дня. І надалі наша країна буде процвітати. Нам будуть заздрити всі нації та країни. Кожного дня адміністрація і особисто я буду ставити завжди Америку на перше місце, — заявив Трамп у своїй промові.

Також американський президент заявив, що хоче, щоб «перестали бути різні катастрофи по всьому світові».

Новий президент наголосив, що хоче зупинити незаконних мігрантів, «які з психлікарень та в’язниць потрапили до нас з усього світу».

Сьогодні вперше після другої інавгурації Рональда Рейгана у 1985 році, коли надворі було майже 14 градусів морозу, інавгурація Трампа пройшла в Ротонді під куполом Капітолію.

Обкладинка сайту Білого дому оновилася та має такий вигляд.

Нагадаємо, Дональд Трамп має намір підписати близько 100 указів після приведення до присяги. Зокрема він планує скасувати деякі рішення Байдена.