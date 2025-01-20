Стрельбу из автомата на СТО в Киеве устроил неизвестный. Фото: патрульная полиция

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Ракурс

Стрілянину із автомата на станції техобслуговування у Києві влаштував невідомий.

Сьогодні, 20 січня, поліцейські отримали повідомлення про агресивного чоловіка в Дарницькому районі, який погрожував працівникам СТО фізичною розправою. Заявник також повідомив на лінію 112 про стрілянину з автомата. Про це патрульна поліція повідомила у Facebook.

Правоохоронці після прибуття на місце події з’ясували, що зловмисник втік з місця події на автомобілі Volkswagen. Правоохоронці розпитали прикмети порушника та розпочали пошуки.

Згодом автомобіль стрілка виявили, а в одному з приміщень на прилеглій території знайшли й самого втікача. Зловмисника затримали та передали слідчим. Автомат, який знайшли в салоні авто, відправили на експертизу. Слідчі внесли відомості про подію до ЄРДР за ч. 4 ст. 296 (хуліганство, вчинене із застосуванням зброї) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, 17 січня у Черкасах жінка почала стріляти з пістолета в одному з магазинів. У приміщенні на той час перебували покупці та персонал. Попри шок, працівники магазину і клієнти не розгубилися — вони обеззброїли жінку й викликали поліцію.