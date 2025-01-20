Трамп пообещал противодействовать войнам в мире. Фото: Reuters

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Президент США Дональд Трамп пообіцяв протидіяти війнам у світі.

Під час інавгурації 20 січня новий лідер заначив, що прагне бути «миротворцем і об'єднувачем», а за його президентства Штати повернуть «законне місце найбільшої, наймогутнішої, найповажнішої нації на землі». Транслювали виступ Трампа й українські ЗМІ.

Ми будемо вимірювати наш успіх не тільки битвами, які ми виграємо, але й війнами, які ми закінчуємо, і, можливо, найважливіше, війнами, в які ми ніколи не вступаємо, — зазначив він.

У своїй промові Трамп не згадав про наміри захопити Гренландію чи перетворити Канаду на «51-й американський штат». Також Трамп не говорив про Україну та про повномасштабне російське вторгнення.

Нагадаємо, новий президент США Дональд Трамп у своїй інавгураційній промові після складання присяги оголосив початок «золотого віку Америки». Він також наголосив, що кожного дня роботи своєї адміністрації буде «ставити Америку на перше місце». Очікується, що найближчим часом Трамп підпише близько 100 виконавчих указів.