Илон Маск, скриншот видео

https://racurs.ua/n203331-ot-serdca-k-marsu-strannyy-jest-maska-vzbudorajil-set-video.html

Ракурс

Мільярдер Ілон Маск під час святкової промови після інавгурації нового президента США Дональда Трампа 20 січня зробив жест, схожий на нацистське вітання.

Маск, якого Трамп призначив співголовою нового «Департаменту державної ефективності» (DOGE), відсвяткував обрання та інавгурацію Трампа на арені Capital One у Вашингтоні, заявивши, що «саме так відчувається перемога», повідомляє CNN.

І це була не звичайна перемога. Це була розвилка на шляху людської цивілізації, — заявив він, звертаючись до прихильників. — Ви знаєте, є вибори, які приходять і йдуть. Деякі вибори, знаєте, важливі, деякі ні. Але ці, ці вибори дійсно мали значення. І я просто хочу подякувати вам за те, що вони відбулися. Дякую вам.

Моє серце звертається до вас. Саме завдяки вам майбутнє цивілізації забезпечене. Завдяки вам. У нас будуть безпечні міста, нарешті, безпечні міста, безпечні кордони, розумні витрати, базові речі, — додав Маск, приклавши руку до серця й відкинувши її догори.

Жест Маска був схожий на нацистське вітання «Sieg Heil». На це, зокрема, звернула увагу Антидефамаційна ліга (ADL) — організація, яка бореться з антисемітизмом.

Здається, що Ілон Маск зробив незграбний жест в момент ентузіазму, а не нацистське вітання, але знову ж таки, ми розуміємо, що люди на межі, — вказано в повідомленні на сторінці ADL у соцмережі X. — У цей момент всі сторони повинні дати один одному трохи поблажливості, можливо, навіть презумпцію невинуватості, і перевести подих. Це новий початок.

Маск відреагував на цей твіт повідомленням «дякую» з емодзі.

В той час, як у певних колах вчинок Маска сприйняли з ентузіазмом, інші користувачі соцмереж пояснюють його, зокрема, синдром Аспергера (котрий, як Маск стверджував, є у нього) як на потенційну причину незграбного жесту.

Жест Маска також спричинив появу численних жартів у соцмережах.