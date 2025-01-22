Последствия ударов по Николаеву. Фото: ГСЧС

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Російські безпілотники ввечері, 21 січня, атакували Миколаїв.

Внаслідок нальоту БпЛА в місті є постраждалі, руйнування та виникли пожежі. Зокрема, частково зруйновано мансардний поверх багатоквартирного будинку. Пожежу в квартирі на шостому поверсі, яка охопила площу 100 кв. м вже ліквідували. З будинку тимчасово евакуйовували 200 людей. Про це ДСНС України повідомила у Facebook.

Вибухова хвиля пошкодила віконне скління в чотирьох багатоквартирних і 1 приватному житловому будинку. Постраждали 74-річна жінка та чоловік. Пенсіонерку довелося госпіталізувати, у чоловік із гострою реакцією на стрес відмовився їхати до лікарні.

Також рятувальники загасили пожежу очерету на площі 1 тис. кв. м. Крім того, дронова атака призвела до пошкодження дверей та вікон у човниковому кооперативі. Зафіксовані й пошкодження у приватному будинку, адмінбудівлі, знищення автомобіля. Пожежники ліквідували загорання сміття і сухої трави на площі 100 кв. м.

Вечірньої атака по Миколаєву призвела до пошкодження декількох одиниць електротранспорту та транспорт структурних підрозділів підприємства. За інформацією мера міста Олександра Сєнкевича, суттєві пошкодження отримали нові тролейбуси Дніпро, а також спецтранспорт — вантажний службовий вагон служби колії.

Нагадаємо, 21 січня у Куп’янську Харківської області російський безпілотник «Молнія-2» поранив трьох поліцейських, які несли службу у місті, та двох цивільних жителів.