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Последствия ударов по Николаеву. Фото: ГСЧС

россия атаковала Николаев дронами — есть пострадавшие и разрушения (ФОТО)

22 янв 2025, 08:21
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Російські безпілотники ввечері, 21 січня, атакували Миколаїв.

Внаслідок нальоту БпЛА в місті є постраждалі, руйнування та виникли пожежі. Зокрема, частково зруйновано мансардний поверх багатоквартирного будинку. Пожежу в квартирі на шостому поверсі, яка охопила площу 100 кв. м вже ліквідували. З будинку тимчасово евакуйовували 200 людей. Про це ДСНС України повідомила у Facebook.

Вибухова хвиля пошкодила віконне скління в чотирьох багатоквартирних і 1 приватному житловому будинку. Постраждали 74-річна жінка та чоловік. Пенсіонерку довелося госпіталізувати, у чоловік із гострою реакцією на стрес відмовився їхати до лікарні.

Також рятувальники загасили пожежу очерету на площі 1 тис. кв. м. Крім того, дронова атака призвела до пошкодження дверей та вікон у човниковому кооперативі. Зафіксовані й пошкодження у приватному будинку, адмінбудівлі, знищення автомобіля. Пожежники ліквідували загорання сміття і сухої трави на площі 100 кв. м.

Наслідки ударів по Миколаєву. Фото: ДСНС

Наслідки ударів по Миколаєву. Фото: ДСНС

Наслідки ударів по Миколаєву. Фото: ДСНС

Наслідки ударів по Миколаєву. Фото: соцмережі

Вечірньої атака по Миколаєву призвела до пошкодження декількох одиниць електротранспорту та транспорт структурних підрозділів підприємства. За інформацією мера міста Олександра Сєнкевича, суттєві пошкодження отримали нові тролейбуси Дніпро, а також спецтранспорт — вантажний службовий вагон служби колії.

Пошкоджений транспорт. Фото: Олександр Сєнкевич

Пошкоджений транспорт. Фото: Олександр Сєнкевич

Нагадаємо, 21 січня у Куп’янську Харківської області російський безпілотник «Молнія-2» поранив трьох поліцейських, які несли службу у місті, та двох цивільних жителів.

Источник: Ракурс


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