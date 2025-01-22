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Ракурс
Адвокат скорректировал российский удар по Днепру. Фото: СБУ

Известный адвокат скорректировал российский удар по Днепру и хотел сбежать из Украины

22 янв 2025, 12:21
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Відомий адвокат із Дніпра виявився агентом Федеральної служби безпеки рф.

Цей чоловік скоригував російський ракетний обстріл по місцевій компанії, що модернізує та відновлює ударні і розвідувальні дрони. Зловмисник передав ФСБ не просто загальні координати підприємства, а точні відмітки розташування технологічних цехів та складів зберігання БпЛА. Ворожий удар за його координатами призвів до загибелі шести і важко поранення 30 українців. Також тоді було пошкоджено об'єкти цивільної інфраструктури. Про це Служба безпеки України повідомила у Facebook.

Правоохоронці запобігли втечі з України цього російського агента. Його затримали на пункті пропуску «Краківець», через який він намагався виїхати за кордон.

Під час обшуків в оселі та офісі затриманого вилучено мобільні телефони та сім-карти із доказами його підривної діяльності на користь окупантів.

Фігуранту повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану), ч. 2 ст. 436−2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників) ККУ. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Адвокат скоригував російський удар по Дніпру. Фото: СБУ

Адвокат скоригував російський удар по Дніпру. Фото: СБУ

Адвокат скоригував російський удар по Дніпру. Фото: СБУ

Адвокат скоригував російський удар по Дніпру. Фото: СБУ

Нагадаємо, у Києві викрили російського агента, який вербував нових агентів для Головного розвідувального управління Міноборони рф. Крім того, правозахисник захищав у судах уже викритих поплічників ворога.

Источник: Ракурс


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