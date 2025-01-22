Ракурсhttps://racurs.ua/
Российское спутниковое оборудование уничтожено на Курщине, видео скриншот
Разведчики уничтожили спутниковое оборудование россиян на Курщине — ГУР (ВИДЕО)https://racurs.ua/n203381-razvedchiki-unichtojili-sputnikovoe-oborudovanie-rossiyan-na-kurschine-gur-video.htmlРакурс
Бійці Головного управління розвідки Міноборони України 17 січня виявили ворожу позицію із важливим супутниковим обладнанням в районі населеного пункту Тьоткіно у рф.
Згодом обладнання було знищене дронами. Про це повідомила прес-служба ГУР, опублікувавши відповідне відео.
За допомогою FPV-дронів знищено російські пристрої для користування можливостями супутників «ямал-401», «ямал-402» та «ямал-300K», які працюють у Ка-діапазоні частот. По укриттю з особовим складом ворожого розрахунку також завдано вогневого ураження, — вказано в описі відео.
Загрузка...