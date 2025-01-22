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Ракурс
Российское спутниковое оборудование уничтожено на Курщине, видео скриншот

Разведчики уничтожили спутниковое оборудование россиян на Курщине — ГУР (ВИДЕО)

22 янв 2025, 17:52
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Бійці Головного управління розвідки Міноборони України 17 січня виявили ворожу позицію із важливим супутниковим обладнанням в районі населеного пункту Тьоткіно у рф.

Згодом обладнання було знищене дронами. Про це повідомила прес-служба ГУР, опублікувавши відповідне відео.

За допомогою FPV-дронів знищено російські пристрої для користування можливостями супутників «ямал-401», «ямал-402» та «ямал-300K», які працюють у Ка-діапазоні частот. По укриттю з особовим складом ворожого розрахунку також завдано вогневого ураження, — вказано в описі відео.

Источник: Ракурс


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