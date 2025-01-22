Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Російське супутникове обладнання знищено на Курщині, скріншот відео

Розвідники знищили супутникове обладнання росіяни на Курщині — ГУР (ВІДЕО)

22 січ 2025, 17:52
999

Бійці Головного управління розвідки Міноборони України 17 січня виявили ворожу позицію із важливим супутниковим обладнанням в районі населеного пункту Тьоткіно у рф.

Згодом обладнання було знищене дронами. Про це повідомила прес-служба ГУР, опублікувавши відповідне відео.

За допомогою FPV-дронів знищено російські пристрої для користування можливостями супутників «ямал-401», «ямал-402» та «ямал-300K», які працюють у Ка-діапазоні частот. По укриттю з особовим складом ворожого розрахунку також завдано вогневого ураження, — вказано в описі відео.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів