Зеленский назначил нового представителя президента в Крыму Фото: представительство

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Президент України Володимир Зеленський призначив свого нового постійного представника в Криму.

Посаду отримала Ольга Куришко. Вона продовжить впроваджувати вже започатковані ініціативи та працюватиме над посиленням органу в його ключовій місії — деокупації Криму, захисті прав його мешканців, корінних народів України та підтримці реінтеграційних процесів. Про це повідомляється на сайті представництва.

Куришко здобула освіту у Національній юридичній академії України ім. Ярослава Мудрого. Працювала юристкою у приватному, державному та громадському секторах, зокрема у КримSOS. У команді представництва вона почала працювати у грудні 2021 року.

Вона брала участь у розробці стратегічних документів стосовно реінтеграції Криму, а також працювала над нормативно-правовими актами захисту прав мешканців окупованого півострова. На посаді постпреда президента в Криму вона почала працювати у червні 2023 року.

Нагадаємо, 31 грудня президент України Володимир Зеленський звільнив Сергія Попка з посади керівника Київської міської військової адміністрації. Начальником КМВА він призначив Тимура Ткаченка, який раніше був заступником міністра з питань стратегічних галузей промисловості.