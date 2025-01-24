Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Десантники ВСУ уничтожили российскую колонну в Курской области. Фото: ДШВ

Десантники ВСУ уничтожили российскую колонну в Курской области (ВИДЕО)

24 янв 2025, 14:11
999

Українські десантники завдали нових військових втрат ворогу.

У Курській області бійці ЗСУ перетворили на металобрухт цілу колону російської техніки. Після ураження ворожа техніки перетворилась на груду металу. Про це Десантно-штурмові війська Збройних сил України 24 січня повідомили у Facebook.

Командування показало на відео роботу підрозділів 82-ї окремої десантно-штурмової Буковинської бригади ДШВ. На кадрах видно, що захисники підбили кілька одиниць техніки, яка загорілася після ураження. Екіпаж окупантів намагався покинути знищену техніку і сховатися поблизу.

Нагадаємо, у січні на Вовчанському напрямку українські десантники зупинили російський штурм. Бій з окупантами тривав понад три години. Українські захисники не лише знищили ворожу бронетехніку, але й взяли у полон загарбників.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров