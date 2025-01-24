Десантники ЗСУ знищили російську колону в Курській області. Фото: ДШВ

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Ракурс

Українські десантники завдали нових військових втрат ворогу.

У Курській області бійці ЗСУ перетворили на металобрухт цілу колону російської техніки. Після ураження ворожа техніки перетворилась на груду металу. Про це Десантно-штурмові війська Збройних сил України 24 січня повідомили у Facebook.

Командування показало на відео роботу підрозділів 82-ї окремої десантно-штурмової Буковинської бригади ДШВ. На кадрах видно, що захисники підбили кілька одиниць техніки, яка загорілася після ураження. Екіпаж окупантів намагався покинути знищену техніку і сховатися поблизу.

Нагадаємо, у січні на Вовчанському напрямку українські десантники зупинили російський штурм. Бій з окупантами тривав понад три години. Українські захисники не лише знищили ворожу бронетехніку, але й взяли у полон загарбників.