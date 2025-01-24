В Украине заблокирован еще ряд пиратских медиасервисов. Фото:

https://racurs.ua/n203438-v-ukraine-rasshirili-spisok-saytov-s-piratskimi-filmami.html

Ракурс

Список сайтів із піратськими фільмами розширили в Україні.

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення внесла ще низку сайтів до переліку заборонених сервісів держави-агресора. Відтепер під забороною опинилися, зокрема, Baskino, Filmix і HD REZKA і тепер не можуть транслюватися в Україні. Про це йдеться на вебсторінці медіарегулятора.

До переліку внесли ще такі медіасервіси:

33 вебсайти сервісу Baskino;

13 вебсайтів Filmix;

40 вебсайтів HD REZKA.

Зазначається, що це рішення було ухвалене через створення нових вебсайтів, за допомогою яких сервіси після обмеження і далі були у вільному доступі для користувачів з України.

Тепер Нацрада поінформує визначені законом інституції щодо обмеження доступу до заборонених сайтів

Нагадаємо, минулої осені в мережі виявили та заблокували фейковий веб-сайт Державної прикордонної служби України. Кібербезпека встановила, що доменне ім’я фейкового сайту було зареєстровано російським реєстратором доменних імен. Також зловмисники поширювали фейкову інформацію.