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Ракурс
В Украине заблокирован еще ряд пиратских медиасервисов. Фото:

В Украине расширили список сайтов с пиратскими фильмами

24 янв 2025, 15:23
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Список сайтів із піратськими фільмами розширили в Україні.

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення внесла ще низку сайтів до переліку заборонених сервісів держави-агресора. Відтепер під забороною опинилися, зокрема, Baskino, Filmix і HD REZKA і тепер не можуть транслюватися в Україні. Про це йдеться на вебсторінці медіарегулятора.

До переліку внесли ще такі медіасервіси:

  • 33 вебсайти сервісу Baskino;
  • 13 вебсайтів Filmix;
  • 40 вебсайтів HD REZKA.

Зазначається, що це рішення було ухвалене через створення нових вебсайтів, за допомогою яких сервіси після обмеження і далі були у вільному доступі для користувачів з України.

Тепер Нацрада поінформує визначені законом інституції щодо обмеження доступу до заборонених сайтів

Нагадаємо, минулої осені в мережі виявили та заблокували фейковий веб-сайт Державної прикордонної служби України. Кібербезпека встановила, що доменне ім’я фейкового сайту було зареєстровано російським реєстратором доменних імен. Також зловмисники поширювали фейкову інформацію.

Источник: Ракурс


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