Фейковий сайт Держприкордонслужби заблокували у мережі

В інтернеті виявили фейковий сайт ДПСУ

https://racurs.ua/ua/n200329-feykovyy-sayt-derjprykordonslujby-zablokuvaly-u-mereji.html

Ракурс

У мережі виявлено та заблоковано фейковий веб-сайт Держприкордонслужби України.

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Про це сьогодні, 17 жовтня, повідомила прес-служба ДПСУ.

Зазначається, що заблокований сайт дублював структуру та наповнення офіційного веб-сайту ДПСУ з метою поширення дезінформації.

Кібербезпека встановила, що доменне ім’я фейкового сайту було зареєстровано російським реєстратором доменних імен. Завдяки вжитим заходам сайт заблоковано, — зазначили в Держприкордонслужби.

У відомстві закликають громадян дотримуватися інформаційної гігієни та споживати контент лише з офіційних ресурсів.