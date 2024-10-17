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Ракурс
В інтернеті виявили фейковий сайт ДПСУ

Фейковий сайт Держприкордонслужби заблокували у мережі

17 жов 2024, 17:17
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У мережі виявлено та заблоковано фейковий веб-сайт Держприкордонслужби України.


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Про це сьогодні, 17 жовтня, повідомила прес-служба ДПСУ.

Зазначається, що заблокований сайт дублював структуру та наповнення офіційного веб-сайту ДПСУ з метою поширення дезінформації.

Кібербезпека встановила, що доменне ім’я фейкового сайту було зареєстровано російським реєстратором доменних імен. Завдяки вжитим заходам сайт заблоковано, — зазначили в Держприкордонслужби.

У відомстві закликають громадян дотримуватися інформаційної гігієни та споживати контент лише з офіційних ресурсів.

Офіційний вебсайт ДПСУ знаходиться за адресою: https://dpsu.gov.ua. І, як і всі сайти органів державної влади України, знаходиться в домені GOV.UA, — наголосили у ДПСУ.

Джерело: Ракурс


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