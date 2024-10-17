Фейковый сайт Госпогранслужбы заблокировали в сети

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В интернете обнаружили фейковый сайт ГПСУ
Фейковый сайт Госпогранслужбы заблокировали в сетиhttps://racurs.ua/n200329-feykovyy-sayt-gospogranslujby-zablokirovali-v-seti.htmlРакурс
У мережі виявлено та заблоковано фейковий веб-сайт Держприкордонслужби України.
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Про це сьогодні, 17 жовтня, повідомила прес-служба ДПСУ.
Зазначається, що заблокований сайт дублював структуру та наповнення офіційного веб-сайту ДПСУ з метою поширення дезінформації.
Кібербезпека встановила, що доменне ім’я фейкового сайту було зареєстровано російським реєстратором доменних імен. Завдяки вжитим заходам сайт заблоковано, — зазначили в Держприкордонслужби.
У відомстві закликають громадян дотримуватися інформаційної гігієни та споживати контент лише з офіційних ресурсів.
Офіційний вебсайт ДПСУ знаходиться за адресою: https://dpsu.gov.ua. І, як і всі сайти органів державної влади України, знаходиться в домені GOV.UA, — наголосили у ДПСУ.
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