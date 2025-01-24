Денис Шмыгаль, скриншот видео

https://racurs.ua/n203444-ukraina-uspeshno-peresekla-ekvator-otopitelnogo-sezona-shmygal.html

Ракурс

Україна вже успішно перетнула екватор зими й опалювального сезону.

Про це сьогодні, 24 січня, під час засідання уряду заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Попри постійні атаки росії, наша енергосистема залишається цілісною і працює стабільно. Викликів багато, і ситуація може швидко змінюватися. Тому 24/7 працюємо, аби посилити нашу енергетику, — наголосив Шмигаль.

Він додав, що тарифи на тепло і світло на цей опалювальний сезон залишаються без змін.