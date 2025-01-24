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Ракурс
Денис Шмыгаль, скриншот видео

Украина успешно пересекла экватор отопительного сезона — Шмыгаль

24 янв 2025, 18:50
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Україна вже успішно перетнула екватор зими й опалювального сезону.

Про це сьогодні, 24 січня, під час засідання уряду заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Попри постійні атаки росії, наша енергосистема залишається цілісною і працює стабільно. Викликів багато, і ситуація може швидко змінюватися. Тому 24/7 працюємо, аби посилити нашу енергетику, — наголосив Шмигаль.

Він додав, що тарифи на тепло і світло на цей опалювальний сезон залишаються без змін.

У бюджеті на 2025-й рік на програму субсидій та пільг передбачено 42,3 млрд грн, що забезпечить підтримку всіх українців, які того потребують, — зазначив прем'єр.

Источник: Ракурс


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