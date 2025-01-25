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Ракурс
Жилая девятиэтажка пострадала от атаки дронов под Киевом

Жилая девятиэтажка пострадала от атаки дронов под Киевом (ФОТО, ВИДЕО)

25 янв 2025, 08:18
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Атака російських ударних БПЛА знову завдала шкоди цивільним у Київській області. У Вишневому через ворожу атаку зруйновано балкони житлового будинку з 5 по 9-й поверхи. Надзвичайники врятували трьох осіб з 5 -го поверху та двох з 7-го поверху будівлі, з них — двоє дітей. Попередньо без постраждалих. На місці працюють 42 рятувальники та 7 одиниць техніки. Інформація оновлюється.

Також, в результаті ворожої атаки загорілася будівля виробничого приміщення у Фастівському районі. Ліквідовано пожежу на площі 600 м.кв. Обійшлося без жерт та постраждалих, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Вночі про дев’ятиповерхівку, що постраждала від дрону, повідомляв голова обласної військової адміністрації Микола Калашник, уточнюючи, що ця новобудова заселена частково.

Напередодні у Фастівському районі у селищі Глеваха уламки безпілотника впали на десятиповерховий житловий будинок, загинула одна людина, ще двоє людей загинули у місті Бровари на околицях Києва.

Російські військові традиційно не коментували атаки дронів та їх наслідки на Київщині. Станом на 8.00 25 січня в Київській області знову оголошено повітряну тривогу.

Источник: Ракурс


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