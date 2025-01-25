Сенат США с минимальным разрывом утвердил Пита Гегсета на должность главы Пентагона

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Ракурс

Сенат США затвердив Піта Гегсета на посаду міністра оборони.

Про це повідомляє The Washington Post. Оскільки голоси розділилися порівну, своїм правом голосу скористався віцепрезидент Джей Ді Венс, який і зробив Гегсета новим керівником Пентагону.

Випадок з Гегсетом стався вдруге в історії США, коли для затвердження чиновника уряду потрібен був голос віцепрезидента, і республіканці аплодували, коли Венс увійшов до палати.

Гегсет — ветеран американської армії, який брав участь піхотинцем у бойових діях в Іраку та Афганістані.

Потім почав працювати журналістом на каналі Fox News.

Він критикував підхід адміністрації Байдена до національної безпеки як «слабкий». Останні роки він працював ведучим на Fox News. Це третій кандидат Трампа, якого затвердили на посаді.

Під час голосування сенатори-демократи не підтримали Гегсета. На їхню думку, новий міністр оборони недостатньо кваліфікований для своєї посади.

Раніше низка західних ЗМІ повідомили, що Гегсет був помічений у минулому у вживанні алкоголю на робочому місці, робив зневажливі заяви на адресу американців мексиканського походження. Повідомлялося, що він також виплатив 50 тис. дол. жінці, яка заявила про сексуальне насильство. Крім цього, Гегсет був помічений п’яним у стриптиз-клубі, де йому виконували приватний танець, коли він перебував у військовій формі.

Ми знаємо, хто є агресором. Ми знаємо, хто хороший хлопець. Ми хотіли б бачити його вирішення якомога вигіднішим для українців. Але ця війна повинна припинитись, — заявляв напередодні голосування у Сенаті Гегсет.

Він також пообіцяв сенаторам, що не вживатиме алкоголю у разі затвердження на посаду.

Гегсет спростував звинувачення щодо поганого ставлення до жінок, а також повідомлення про те, що його усунули з двох ветеранських некомерційних груп. Сенатор-республіканець Ерік Шмітт розповів, що Гегсет запевнив сенаторів, що кинув пити і не вживатиме алкоголь, якщо його кандидатура буде затверджена.

Сенатор-республіканець від Північної Дакоти Кевін Крамер сказав, що його надихнула обіцянка Гегсета утриматися від алкоголю на посаді міністра оборони. За його словами, Гегсет запевнив, що бували випадки, коли він «випивав занадто багато, але ніколи не було такого, що я випив занадто багато і сталося щось неналежне».