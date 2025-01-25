рф ударила дронами по трем районам Харькова. Фото: ГСЧС

https://racurs.ua/n203470-rossiyskie-bpla-atakovali-harkov-v-nekotoryh-rayonah-problemy-so-svetom-i-vodoy.html

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Російські ударні безпілотники атакували Харків. У суботу, 25 січня, були обстріляні три райони обласного центру. Внаслідок нальоту є постраждалі, фіксуються перебої зі світлом та водою. Про це міський голова Харкова Ігор Терехов та голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомили у Telegram.

Російські дрони вдарили по Шевченківському та Холодногірському районах Харкова. Наразі уточняється інформація щодо можливих постраждалих та руйнувань у Холодногірському районі. А в Шевченківському районі внаслідок прильоту виникла пожежа. Пошкоджено сім автомобілів, але інформація про постраждалих не надходила. Попередньо, по Шевченківському районі відпрацював російський безпілотник типу «Молнія».

Третій удар прийшовся по Київському району міста. На даний час інформації про постраждалих немає.

За словами Терехова, внаслідок сьогоднішнього обстрілу в деяких районах міста могли фіксуватися проблеми з електрикою та водопостачанням. Фахівці вже відновили подачі послуг у домівки харківʼян.

Нагадаємо, вночі 25 січня у Вишневому на Київщині внаслідок ворожої атаки були зруйновані балкони житлового будинку з п’ятого по дев’ятий поверхи. Надзвичайники врятували п’ятьох осіб, з них — двоє дітей. Попередньо без постраждалих.