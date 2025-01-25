Владимир Зеленский Майя Санду. Фото: ОП

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Президент України Володимир Зеленський та президент Молдови Майя Санду після переговорів у Києві виступили зі спільною заявою.

Глави держави, зокрема, рішуче засудили навмисне припинення російською федерацією постачання газу в Придністровський регіон Молдови, що спричинило гуманітарну кризу. Обидва лідери підтвердили свою прихильність і здатність забезпечити термінові й конкретні рішення для задоволення енергетичних потреб жителів фейкового Придністров’я, запобігання подальшій ескалації кризи та відновлення базових послуг. Про це 25 січня повідомила прес-служба Офісу президента.

Молдова проходить через абсолютно штучну енергетичну кризу, яку створила Москва заради негативного впливу на незалежність Молдови, на результат парламентських виборів у Молдові. Це класична схема Москви. Вони створюють проблеми нормальній, демократичній владі в країні, щоб привести до влади, безумовно, своїх людей своїх агентів. І ми це неодноразово бачили в Україні. Ми це бачили в інших країнах Європи, — розповів український глава держави.

Також Зеленський і Санду підтвердили взаємну рішучість зміцнювати практичну співпрацю між Україною та Молдовою у всіх сферах, що становлять взаємний інтерес. Це зобов’язання охоплює зміцнення економічних зв’язків, сприяння культурним обмінам та взаємодію у подоланні спільних викликів безпеки.

Зеленський відзначив, що Україна може надати вугілля Молдові, зокрема і постачати його в невизнане Придністров’я для вироблення електроенергії. За його словами, Молдовська ДРЕС може виробляти в 10 разів більше електроенергії — з 220 мегаватів до 2 гігават. Глава держави наголосив, що Україна готова відправити у Придністров’я своїх людей.

Якщо наші люди туди зайдуть, вона буде спроможна видавати 2 гігавати точно. Тобто у 10 разів більше і більше, ніж це потрібно. Якщо ми даємо їм вугілля за низьку ціну, або навіть безкоштовно, то можемо замість цього вугілля отримати електроенергію. Це справедливо: ми даємо вугілля, вони отримують електрику для себе, для всієї Молдови, ми отримуємо електрику для себе, — зазначив він.

За словами президента, завдяки експорту українського вугілля можна знизити ціну на електрику на всій території Молдови на 30.

Нагадаємо, з 1 січня «Газпром» припинив постачання російського газу до Молдови та Придністров’я. Це сталося, зокрема, й через припинення транзиту газу з російської федерації через Україну.

Після припинення постачань невизнане Придністров’я залишилося без опалення та гарячої води. Нестача електроенергії привела також до відключень світла. Промислові підприємства зупинилися, у школах продовжили зимові канікули.