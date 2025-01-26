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50 беспилотников сбили в ночь на 26 января, инфографика: Командование Воздушных сил

50 российских беспилотников сбили силы ПВО Украины в ночь на 26 января (ИНФОГРАФИКА)

26 янв 2025, 10:17
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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 26 січня (із 19.00 25 січня), атакували Україну загалом 72 ударними БПЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів.

Запуски здійснювалися із напрямків російських Орла, Курська, Брянська, Міллєрово і Приморсько-Ахтарська. Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Командування Повітряних сил ЗСУ.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України, — вказано в повідомленні.

Станом на 09.00:

  • підтверджено збиття 50 ударних БПЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Київській, Одеській, Харківській, Полтавській, Сумській, Донецькій, Дніпропетровській та Хмельницькій областях;
  • дев’ять ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків); один БПЛА перебуває у повітрі, бойова робота триває.

50 безпілотників збили в ніч на 26 січня, інфографіка: Командування Повітряних сил

Источник: Ракурс


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