50 беспилотников сбили в ночь на 26 января, инфографика: Командование Воздушных сил

https://racurs.ua/n203488-50-rossiyskih-bespilotnikov-sbili-sily-pvo-ukrainy-v-noch-na-26-yanvarya-infografika.html

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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 26 січня (із 19.00 25 січня), атакували Україну загалом 72 ударними БПЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів.

Запуски здійснювалися із напрямків російських Орла, Курська, Брянська, Міллєрово і Приморсько-Ахтарська. Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Командування Повітряних сил ЗСУ.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України, — вказано в повідомленні.

Станом на 09.00: