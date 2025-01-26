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50 беспилотников сбили в ночь на 26 января, инфографика: Командование Воздушных сил
50 российских беспилотников сбили силы ПВО Украины в ночь на 26 января (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n203488-50-rossiyskih-bespilotnikov-sbili-sily-pvo-ukrainy-v-noch-na-26-yanvarya-infografika.htmlРакурс
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 26 січня (із 19.00 25 січня), атакували Україну загалом 72 ударними БПЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів.
Запуски здійснювалися із напрямків російських Орла, Курська, Брянська, Міллєрово і Приморсько-Ахтарська. Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Командування Повітряних сил ЗСУ.
Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України, — вказано в повідомленні.
Станом на 09.00:
- підтверджено збиття 50 ударних БПЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Київській, Одеській, Харківській, Полтавській, Сумській, Донецькій, Дніпропетровській та Хмельницькій областях;
- дев’ять ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків); один БПЛА перебуває у повітрі, бойова робота триває.
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