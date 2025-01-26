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Ракурс
Последствия российской воздушной атаки на Сумы, фото: Артём Кобзарь

Рашисты атаковали беспилотниками Сумы, повреждено образовательное учреждение (ФОТО, ВИДЕО)

26 янв 2025, 09:39
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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 26 січня, атакували безпілотниками Суми.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив в. о. міського голови, секретаря Сумської міської ради Артем Кобзар.

Пролунали два вибухи. В результаті пошкоджені:

  • будівля одного з закладів системи освіти;
  • багатоквартирний будинок;
  • адміністративні будівлі.

В результаті атаки постраждалих нема. На місцях вибухів працюють відповідні служби, — зазначив Кобзар.

Прес-служба Сумської ОВА повідомляє, що цієї ночі на Сумщиною збили сім ворожих безпілотників типу «Шахед». А загалом з початку року підрозділи ППО області знищили 235 російських безпілотників.

Источник: Ракурс


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