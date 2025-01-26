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Последствия российских ударов по Харькову, фото: Харьковская ОВА
Рашисты атаковали Харьков беспилотниками «Шахед» и «Молния» — трое пострадавших (ФОТО)https://racurs.ua/n203486-rashisty-atakovali-harkov-bespilotnikami-shahed-i-molniya-troe-postradavshih-foto.htmlРакурс
Російські загарбники протягом доби атакували Харків безпілотниками типу «Молнія» та «Шахед».
Під ударами були Шевченківський, Київський, Холодногірський, Основʼянський райони міста. Про це сьогодні, 26 січня, вранці у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Внаслідок російських атак:
- постраждали три людини — гостра реакція на стрес, без госпіталізації;
- пошкоджені понад 10 автомобілів, скління житлових будинків, вікна нежитлових будівель;
- внаслідок нічного удару «Шахеду» близько 04.43 в Основ’янському районі пошкоджено вікна та дахи 12 приватних будинків. Постраждалих немає.
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