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Последствия российских ударов по Харькову, фото: Харьковская ОВА

Рашисты атаковали Харьков беспилотниками «Шахед» и «Молния» — трое пострадавших (ФОТО)

26 янв 2025, 09:05
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Російські загарбники протягом доби атакували Харків безпілотниками типу «Молнія» та «Шахед».

Під ударами були Шевченківський, Київський, Холодногірський, Основʼянський райони міста. Про це сьогодні, 26 січня, вранці у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Внаслідок російських атак:

  • постраждали три людини — гостра реакція на стрес, без госпіталізації;
  • пошкоджені понад 10 автомобілів, скління житлових будинків, вікна нежитлових будівель;
  • внаслідок нічного удару «Шахеду» близько 04.43 в Основ’янському районі пошкоджено вікна та дахи 12 приватних будинків. Постраждалих немає.

Наслідки російських ударів по Харкову, фото: Харківська ОВА

Источник: Ракурс


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