Последствия российских ударов по Харькову, фото: Харьковская ОВА

https://racurs.ua/n203486-rashisty-atakovali-harkov-bespilotnikami-shahed-i-molniya-troe-postradavshih-foto.html

Ракурс

Російські загарбники протягом доби атакували Харків безпілотниками типу «Молнія» та «Шахед».

Під ударами були Шевченківський, Київський, Холодногірський, Основʼянський райони міста. Про це сьогодні, 26 січня, вранці у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Внаслідок російських атак: