Наслідки російських ударів по Харкову, фото: Харківська ОВА

https://racurs.ua/ua/n203486-rashysty-atakuvaly-harkiv-bezpilotnykamy-shahed-ta-molniya-troie-postrajdalyh-foto.html

Ракурс

Російські загарбники протягом доби атакували Харків безпілотниками типу «Молнія» та «Шахед».

Під ударами були Шевченківський, Київський, Холодногірський, Основʼянський райони міста. Про це сьогодні, 26 січня, вранці у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Внаслідок російських атак: