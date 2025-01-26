Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Наслідки російської повітряної атаки на Суми, фото: Артем Кобзар

Рашисти атакували безпілотниками Суми, пошкоджено освітній заклад (ФОТО, ВІДЕО)

26 січ 2025, 09:39
999

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 26 січня, атакували безпілотниками Суми.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив в. о. міського голови, секретаря Сумської міської ради Артем Кобзар.

Пролунали два вибухи. В результаті пошкоджені:

  • будівля одного з закладів системи освіти;
  • багатоквартирний будинок;
  • адміністративні будівлі.

В результаті атаки постраждалих нема. На місцях вибухів працюють відповідні служби, — зазначив Кобзар.

Прес-служба Сумської ОВА повідомляє, що цієї ночі на Сумщиною збили сім ворожих безпілотників типу «Шахед». А загалом з початку року підрозділи ППО області знищили 235 російських безпілотників.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів