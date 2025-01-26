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Наслідки російської повітряної атаки на Суми, фото: Артем Кобзар
Рашисти атакували безпілотниками Суми, пошкоджено освітній заклад (ФОТО, ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n203487-rashysty-atakuvaly-bezpilotnykamy-sumy-poshkodjeno-osvitniy-zaklad-foto-video.htmlРакурс
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 26 січня, атакували безпілотниками Суми.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив в. о. міського голови, секретаря Сумської міської ради Артем Кобзар.
Пролунали два вибухи. В результаті пошкоджені:
- будівля одного з закладів системи освіти;
- багатоквартирний будинок;
- адміністративні будівлі.
В результаті атаки постраждалих нема. На місцях вибухів працюють відповідні служби, — зазначив Кобзар.
Прес-служба Сумської ОВА повідомляє, що цієї ночі на Сумщиною збили сім ворожих безпілотників типу «Шахед». А загалом з початку року підрозділи ППО області знищили 235 російських безпілотників.
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