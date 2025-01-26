Наслідки російської повітряної атаки на Суми, фото: Артем Кобзар

https://racurs.ua/ua/n203487-rashysty-atakuvaly-bezpilotnykamy-sumy-poshkodjeno-osvitniy-zaklad-foto-video.html

Ракурс

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 26 січня, атакували безпілотниками Суми.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив в. о. міського голови, секретаря Сумської міської ради Артем Кобзар.

Пролунали два вибухи. В результаті пошкоджені:

будівля одного з закладів системи освіти;

багатоквартирний будинок;

адміністративні будівлі.

В результаті атаки постраждалих нема. На місцях вибухів працюють відповідні служби, — зазначив Кобзар.

Прес-служба Сумської ОВА повідомляє, що цієї ночі на Сумщиною збили сім ворожих безпілотників типу «Шахед». А загалом з початку року підрозділи ППО області знищили 235 російських безпілотників.