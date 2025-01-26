На ВОТ массированно завозят мигрантов, фото: «АрмияInform»

https://racurs.ua/n203495-rashisty-zavozyat-na-vot-tysyachi-migrantov-dlya-izmeneniya-etnicheskogo-sostava-regiona-cns.html

Ракурс

Жителів тимчасово окупованих територій України відмовляються працювати на окупаційні адміністрації або виїжджають із міст, куди загарбники принесли «рускій мір».

Через відмову місцевих жителів від співпраці та задля зміни етнічного складу регіону окупанти завозять на ТОТ мігрантів. Про це сьогодні, 26 січня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Лише за 2024 рік на міграційний облік в окупованій Луганській області було поставлено майже 12 тисяч іноземних громадян та осіб без громадянства. Для порівняння: наприкінці 2023 року таких осіб було приблизно 3800, — вказано в повідомленні.

Крім того, за даними Східної правозахисної групи, за 11 місяців 2024 року прийнято 109 заяв на оформлення запрошень для в’їзду в рф, видано та продовжено 101 візу різних категорій, а також задоволено 516 заяв на отримання посвідки на проживання.

Проте навіть такі дії не вирішують ключових проблем регіону, таких як недовіра до окупаційної влади, відсутність інфраструктури та кадрова криза, — наголошують у ЦНС.