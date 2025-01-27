Армия рф в Великой Новоселке. Коллаж: DeepState

https://racurs.ua/n203523-rossiyane-zashli-v-znachitelnuu-chast-velikoy-novoselki-hortica.html

Ракурс

Значна частина селища Велика Новосілка на Донеччині контролюється армією рф.

Однак підрозділи Збройних сил України не потрапили в оточення у цьому селі, бо встигли відійти. Захисники перебувають на деяких позиціях в межах населеного пункту, але це ближче до його околиці. Про це речник оперативно-стратегічного угрупування військ «Хортиця» Віктор Трегубов заявив в ефірі національного телемарафону.

Будь-які інші дії могли б спричинити їхнє оточення та непотрібні втрати серед українських захисників. Тому станом на зараз росіяни увійшли у значну частину населеного пункту, тоді як українці утримують пені його рубежі, щоб не ворог не пройшов далі, — зазначив Трегубов.

Також офіцер розповів, що на Покровський напрямок припадає майже половина бойових зіткнень, які взагалі відбуваються на фронті.

Нагадаємо, напередодні в 110-й окремій механізованій бригаді ЗСУ повідомили, що українські військові відступили з районів, де існувала загроза оточення в районі Нової Новосілки на Донеччині.

А фахівці DeepState заявили, що російські окупанти вже фіксуються в центральній частині Великої Новосілки.