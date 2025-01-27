ВСУ уничтожили пять российских пушек в Великой Новоселке. Фото:

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Українські військові завдали втрат російським окупантам у Великій Новосілці.

Російська армія розташувала артилерію на околицях селища і завдавала ударів. Це призвело до того, що населеному пункті не залишилося жодної вцілілої будівлі. Однак українські захисники виявили п’ять ворожих гармат та знищили їх ударними дронами. Про це ОСУВ «Хортиця» 27 січня повідомило у Telegram.

Варто зазначити, що окупанти цілеспрямовано та без конкретних цілей завдавали ударів артилерією по населеному пункту Велика Новосілка. Наші воїни вирішили позбавити їх цієї можливості, — йдеться у повідомленні.

Військові наголосили, що кожен успіх пілотів батальйону безпілотних систем — це черговий крок до звільнення українських територій від російських окупантів.

Нагадаємо, напередодні в 110-й окремій механізованій бригаді ЗСУ повідомили, що українські військові відступили з районів, де існувала загроза оточення в районі Нової Новосілки на Донеччині.

Сьогодні фахівці DeepState заявили, що російські окупанти вже фіксуються в центральній частині Великої Новосілки. В ОСУВ «Хортиця» вже зазначили, що ЗСУ вийшли з південної частини Великої Новосілки, щоб уникнути оточення, але утримують деякі позиції на околицях.