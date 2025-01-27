Оккупанты упрощают «национализацию» имущества украинцев на ВОТ

Рашисты упрощают «национализацию» земельных участков на ТОТ

https://racurs.ua/n203528-okkupanty-uproschaut-nacionalizaciu-imuschestva-ukraincev-na-vot.html

Ракурс

У так званій «лнр» з 1 березня набувають чинності норми російського законодавства, згідно з якими буде спрощено процедуру вилучення земельних ділянок у фізичних осіб.

Про це сьогодні, 27 січня, повідомляє прес-служба Луганської ОВА.

Якщо інспектори побачать ділянку, що не використовується, вони можуть виписати штраф та почати процедуру її так званої націоналізації. Землю можна втратити, до прикладу, через її захаращеність сміттям і наявність там бур’янів у понад 1 м заввишки, — зазначають в ОВА.

Крім того, з початку цього року рашисти запроваджують нові податки та форми звітності для жителів ТОТ Херсонщини. Про це повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Оголошені зміни, що стосуються податкових декларацій та обліку, поставили в ще більш скрутне становище життя місцевого населення, особливо тих, хто намагався продовжувати або розпочати нову підприємницьку діяльність. Відтепер такі особи повинні дотримуватися нових правил оподаткування, які не мають жодної легітимності, — зазначають у ЦНС.

Таким чином, наголошують у ЦНС, так званий малий бізнес, який і так ледве тримається під постійним тиском, репресіями окупантів та їхніх незаконних вимог, опинився на межі тотального знищення.