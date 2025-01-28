СБУ поймала банду шпионов за аэродромами базирования F-16

https://racurs.ua/n203557-sbu-poymala-shpionov-za-aerodromami-bazirovaniya-f-16.html

Ракурс

Військова контррозвідка Служби безпеки нейтралізувала агентурну групу ФСБ, яка «полювала» на літаки-винищувачі та бойові гелікоптери ЗСУ.

За результатами спецоперації поблизу одного із військових аеродромів України «на гарячому» затримано двох агентів рф, які фотографували зліт вітчизняного F-16.

За матеріалами справи, поплічниками ворога виявилося двоє мешканців Кременчука віком 22 і 21 рік. Фігуранти були завербовані кадровою співробітницею ФСБ, особу якої вже встановила СБУ.

Завданням агентів було зібрати точні координати основних і резервних аеродромів та об'єктів авіаційної інфраструктури України, щоб у подальшому ворог міг завдати по них ракетні та дронові удари.

Крім геолокацій вони мали зробити текстовий та фотозвіт, в якому повинні були вказати і описати, яка саме техніка розташована на кожному з об'єктів.

Щоб виконати цю вказівку агенти збиралися об’їхали на маршрутних автобусах п’ять регіонів України. Біля кожного із потенційних об'єктів вони планували орендувати житло, щоб шпигувати та знімати «ціль» протягом декількох днів.

Співробітники СБУ викрили обох агентів ще на початковому етапі ворожої розвідактивності, задокументували їхні безрезультатні візити у декілька регіонів і затримали під час фотографування винищувачів F-16.

Також СБУ провела заходи для убезпечення локацій Сил оборони.

При затриманні у зрадників вилучено мобільні телефони із доказами роботи на ворога.

Слідчі СБУ повідомили агентам про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану).

Зловмисники перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.