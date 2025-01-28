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Ракурс
В Укрпочты будет собственный банк, - решение КМУ

В Укрпочты будет собственный банк, — решение КМУ

28 янв 2025, 13:29
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Уряд своїм рішенням передав акції Першого інвестиційного банку, що раніше належали російським олігархам, до Мінінфраструктури з наступною передачею «Укрпошті».

Таким чином створюємо поштовий банк. Отримання допомоги, соціальних пільг, замовлення товарів і ліків буде тепер у пішохідній доступності, — написав 28 січня очільник Кабміну Денис Шмигаль у Телеграм.

Крім того, цим рішенням держава заощадить до 5 млрд грн протягом наступних 3−4 років. Кошти уряд обіцяє спрямувати на «фінансування пріоритетних статей бюджету».

Источник: Ракурс


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